النتائج المخبرية للحالات المشتبه في إصابتها بجدري القردة سلبية

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، أن النتائج المخبرية للحالات الثلاث المشتبه في إصابتها بفيروس جدري القردة جاءت سلبية.

وأوضحت الوزارة في بلاغ صحفي، أن النتائج المخبرية للحالات الثلاث المشتبه في إصابتها بالفيروس، جاءت سلبية، وذلك بعد تحليلها بمختبر المستشفى العسكري ابن سينا بمراكش.

وأضافت أن الحالات المشتبه في إصابتها توجد في صحة جيدة وتخضع للرعاية الصحية والمراقبة الطبية، حيث يتم التكفل بها وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة. وأكدت الوزارة أن المعطيات الوبائية المسجلة في المغرب، وإلى حدود اليوم، “لم تسجل أي حالة مؤكدة بمرض جدري القردة”.

وكانت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قد تفاعلت بسرعة من خلال وضع منظومة للرصد الوبائي والمراقبة لحالات قد يشتبه أن تكون لهذا المرض، حيث يتم إجراء التحاليل المخبرية بكل من المعهد الوطني للصحة والمختبرات العسكرية. كما تم تكوين الأطر الصحية وإخبارها بهذا المرض الذي لم يسبق أن اكتشف في المغرب أو سجلت حالات منه في المملكة.

وفضلا عن ذلك، يضيف البلاغ، تقوم مصالح مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض بالوزارة بالإجراءات اللازمة المصاحبة لمثل هذه الحالات، وفقا لمعايير السلامة الصحية الوطنية والدولية.

وأشارت الوزارة إلى أنها ستستمر في التواصل مع الرأي العام الوطني، وإخباره بكل المستجدات المتعلقة بهذا الإنذار الصحي العالمي.