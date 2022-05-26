ملف الصباح
أثريـاء “ديجيتـال”
فئة من المقاولين والمبرمجين ومبتكري التطبيقات والحلول استفادوا من أموال التحول الرقمي دون نتائج تنتعش شركات ومقاولات ومكاتب “الحلول” الرقمية و”ديجيتال” ويتضاعف عددها، بسبب الطلب المتزايد عليها من قبل مؤسسات وجماعات وإدارات عمومية، تواكب التحولات التي يعرفها المغرب، منذ سنوات، وتوجت بتخصيص قطاع وزاري مستقل لتنزيل مشروع التحول الرقمي. ويراهنأكمل القراءة »
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