حوادث
المرافعة في ملف حامي الدين
جنايات فاس استمعت إليه وللشاهد حوالي 11 ساعة أخرت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، مساء أول أمس (الثلاثاء)، محاكمة عبد العالي حامي الدين القيادي في العدالة والتنمية على خلفية قتل الطالب اليساري (محمد بنعيسى آيت الجيد)، للمرة 18، بعد 11 ساعة استغرقها الاستماع إليه وللشاهد الخمار الحديوي. وحددت الغرفة صباحأكمل القراءة »
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