ملف الصباح
“من ربح المليون”؟
شركات حصدت الملايير من تطبيقات لم تستعمل وظلت بعيدة عن المساءلة غيرت جائحة كورونا، الكثير من المفاهيم والتعاملات، وفرضت على الجميع التأقلم، سواء في العمل أو في المدرسة، إذ بعد فترة غير يسيرة من الحجر الصحي، تطلب الأمر إعادة النظر في طريقة تدبير الحياة اليومية بشكل يحمل نوعا من التأقلمأكمل القراءة »
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