وطنية
الجزائر تستجدي الوساطة
تصريحات العمامرة تترجم عزلة الجارة وارتباك “الكابرانات” أمام حكمة الصمت المغربي ارتفع سعار «كابرانات» الجزائر، ولم يكفهم تسخير الإعلام العسكري وشبه العسكري لتخصيص الصفحات الأولى لمهاجمة النظام والجيش المغربيين، لينهجوا سياسة الهروب إلى الأمام، في محاولة منهم استفزاز المغرب ودفعه إلى الخروج عن صمته حول قطع العلاقات والأجواء المفتعلة منأكمل القراءة »
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