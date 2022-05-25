الرياضة
رسالة رياضية: تطور
تتطور الرياضة في العالم بشكل متسارع سنة بعد أخرى، مستفيدة من البحث العلمي الذي لا يتوقف في هذا المجال. وصار التفوق في الإنجاز الرياضي مرتبطا بالبحث العلمي، فالذي يربح هذه المعركة هو الذي يفوز في نهاية المطاف ويحطم الأرقام ويظفر بالميداليات ويكسب المباريات. ولكن اللافت للانتباه هو انه كلما زادأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا