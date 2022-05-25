الرياضة
“كاف” تزيح زيمبابوي من طريق الأسود
أبعدت كينيا بسبب تدخل السياسة وحظوظ التأهل وافرة أزاحت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم «كاف» منتخب زيمبابوي من طريق المنتخب الوطني في تصفيات المجموعة 11، المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا، المقرر إجراؤها في كوت ديفوار صيف 2023. وقررت «كاف» إقصاء زيمبابوي من خوض التصفيات نفسها، شأنه شأن منتخب كينيا، بعدماأكمل القراءة »
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