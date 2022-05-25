أســــــرة
متلازمة قبل الحيض… شر لابد منه
الدكتورة جبراني قالت إن الأطعمة الصحية والرياضة تحسن المزاج يتغير مزاج أغلب النساء خلال فترات من الشهر، ويصبحن سريعات التأثر والتوتر أيضا، علما أن أخريات، تعرف أجسادهن الكثير من التغيرات المفاجئة، لكن ما يجهله الكثيرون، أن كل تلك الأعراض لها علاقة بمتلازمة تسمى ما قبل الحيض. وفي هذا الصدد، قالتأكمل القراءة »
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