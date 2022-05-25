fbpx
أســــــرة

متلازمة‭ ‬قبل‭ ‬الحيض‭… ‬شر‭ ‬لابد‭ ‬منه

منذ 7 دقائق
هناك‭ ‬نصائح‭ ‬تخفف‭ ‬من‭ ‬الأعراض‭    (‬خاص‭)‬
الدكتورة‭ ‬جبراني‭ ‬قالت‭ ‬إن‭ ‬الأطعمة‭ ‬الصحية‭ ‬والرياضة‭ ‬تحسن‭ ‬المزاج يتغير‭ ‬مزاج‭ ‬أغلب‭ ‬النساء‭ ‬خلال‭ ‬فترات‭ ‬من‭ ‬الشهر،‭ ‬ويصبحن‭ ‬سريعات‭ ‬التأثر‭ ‬والتوتر‭ ‬أيضا،‭ ‬علما‭ ‬أن‭ ‬أخريات،‭ ‬تعرف‭ ‬أجسادهن‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬التغيرات‭ ‬المفاجئة،‭ ‬لكن‭ ‬ما‭ ‬يجهله‭ ‬الكثيرون،‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬تلك‭ ‬الأعراض‭ ‬لها‭ ‬علاقة‭ ‬بمتلازمة‭ ‬تسمى‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬الحيض‭.‬ وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬قالت‭أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 7 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة