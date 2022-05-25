الرياضة
الفتح يرفض تسريح بنعبيد قبل الكأس
راسل الجامعة وطلب تأخير التحاق حارسه طلب الفتح الرياضي تأجيل التحاق حارسه المهدي بنعبيد، بتجمع المنتخب الوطني المغربي المقرر، بعد غد (الجمعة)، استعدادا للمباريات المبرمجة في تاريخ الاتحاد الدولي لإجراء مباريات دولية، الذي يصادف الفترة بين 29 ماي الجاري و14 يونيو المقبل. وعلمت “الصباح”، أن الفتح قرر تأجيل التحاق حارسهأكمل القراءة »
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