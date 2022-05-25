حوادث
النصب ببقع السكن غير اللائق
مستفيد أقنع امرأة بمشاركته فيها وتسديد تكاليفها فباعها إلى غريب بـ140 مليونا لم تسلم عميلات توزيع البقع الأرضية على المستفيدين في إطار برنامج محاربة السكن غير اللائق من عمليات نصب محكمة، دفعت الضحايا إلى الاستنجاد بالقضاء لاستعادة أموالهم، آخرهم امرأةتكفلتبتسديد قيمة بقعة أرضية ورسوم التحفيظ، مقابل استفادتها من حصة بعدأكمل القراءة »
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