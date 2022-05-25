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حوادث

النصب‭ ‬ببقع‭ ‬السكن‭ ‬غير‭ ‬اللائق

منذ 6 دقائق
شكاية‭ ‬الضحية‭ ‬فضحت‭ ‬القضية‭    (‬أرشيف‭)‬
مستفيد‭ ‬أقنع‭ ‬امرأة‭ ‬بمشاركته‭ ‬فيها‭ ‬وتسديد‭ ‬تكاليفها‭ ‬فباعها‭ ‬إلى‭ ‬غريب‭ ‬بـ140‭ ‬مليونا لم‭ ‬تسلم‭ ‬عميلات‭ ‬توزيع‭ ‬البقع‭ ‬الأرضية‭ ‬على‭ ‬المستفيدين‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬برنامج‭ ‬محاربة‭ ‬السكن‭ ‬غير‭ ‬اللائق‭ ‬من‭ ‬عمليات‭ ‬نصب‭ ‬محكمة،‭ ‬دفعت‭ ‬الضحايا‭ ‬إلى‭ ‬الاستنجاد‭ ‬بالقضاء‭ ‬لاستعادة‭ ‬أموالهم،‭ ‬آخرهم‭ ‬امرأةتكفلتبتسديد‭ ‬قيمة‭ ‬بقعة‭ ‬أرضية‭ ‬ورسوم‭ ‬التحفيظ،‭ ‬مقابل‭ ‬استفادتها‭ ‬من‭ ‬حصة‭ ‬بعد‭أكمل القراءة »


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