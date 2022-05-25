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الصباح الفني

لاروسي‭ ‬تطلق‭ “‬سينامون‭”‬

منذ 8 دقائق
هند‭ ‬لاروسي‭ (‬خاص‭)‬
اختارت‭ ‬هند‭ ‬لاروسي،‭ ‬الفنانة‭ ‬الهولندية‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬مغربي،‭ ‬تنظيم‭ ‬حفل‭ ‬خاص‭ ‬بالمغرب‭ ‬بمناسبة‭ ‬إطلاق‭ ‬أحدث‭ ‬أعمالها‭ ‬الغنائية‭ “‬سينامون‭” ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الشخصيات‭ ‬والفاعلين‭ ‬في‭ ‬الحقل‭ ‬الفني‭ ‬والثقافي‭.‬ وتعاونت‭ ‬الفنانة‭ ‬هند‭ ‬لاروسي‭ ‬في‭ ‬أغنية‭ “‬سينامون‭” ‬مع‭ ‬الكاتب‭ ‬فيليب‭ ‬لورانس‭ ‬وفادي‭ ‬أسعد‭ ‬ودافي‭ ‬ناتان،‭ ‬الذي‭ ‬تولى‭ ‬كذلك‭ ‬إنتاجها‭.‬ وتم‭ ‬تصوير‭ ‬فيديو‭ ‬كليب‭أكمل القراءة »


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منذ 8 دقائق


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