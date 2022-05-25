الصباح الفني
لاروسي تطلق “سينامون”
اختارت هند لاروسي، الفنانة الهولندية من أصل مغربي، تنظيم حفل خاص بالمغرب بمناسبة إطلاق أحدث أعمالها الغنائية “سينامون” بحضور عدد من الشخصيات والفاعلين في الحقل الفني والثقافي. وتعاونت الفنانة هند لاروسي في أغنية “سينامون” مع الكاتب فيليب لورانس وفادي أسعد ودافي ناتان، الذي تولى كذلك إنتاجها. وتم تصوير فيديو كليبأكمل القراءة »
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