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“مدرسة الروابي للبنات” في “نتفليكس”
أعلنت شبكة “نتفليكس” عن بدء التحضير للموسم الثاني من المسلسل الأردني “مدرسة الروابي للبنات” الذي صدر موسمه الأول في غشت الماضي، وعُرض في 190 دولة، فيما تُرجم إلى أكثر من 32 لغة، ليصبح المسلسل العربي الأصلي الثاني الذي يحصل على فرصة لتقديم موسم جديد على المنصة العالمية “نتفليكس”، بعد المسلسلأكمل القراءة »
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