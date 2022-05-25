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الصباح الفني

12‭ ‬فيلما‭ ‬في‭ ‬مهرجان‭ ‬تطوان‭ ‬

منذ 4 دقائق
المخرجة‭ ‬الفرنسية‭ ‬ماريون‭ ‬ستالينس‭ (‬خاص‭)‬
الإيفواري‭ ‬طرابي‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬تحكيم‭ ‬الفيلم‭ ‬الروائي‭ ‬الطويل‭ ‬ تحتضن‭ ‬تطوان،‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬إلى‭ ‬17‭ ‬يونيو‭ ‬المقبل،‭ ‬فعاليات‭ ‬الدورة‭ ‬السابعة‭ ‬والعشرين‭ ‬من‭ ‬مهرجان‭ ‬تطوان‭ ‬لسينما‭ ‬البحر‭ ‬الأبيض‭ ‬المتوسط‭. ‬ويرفع‭ ‬مهرجان‭ ‬تطوان‭ ‬تحديا‭ ‬ثقافيا‭ ‬كبيرا،‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الظرفية،‭ ‬وهو‭ ‬يعلن‭ ‬استئناف‭ ‬مشروعه‭ ‬السينمائي‭ ‬المتوسطي،‭ ‬كما‭ ‬انطلق‭ ‬في‭ ‬ربيع‭ ‬1985،‭ ‬بحضور‭ ‬أعلام‭أكمل القراءة »


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