الصباح الفني
12 فيلما في مهرجان تطوان
الإيفواري طرابي رئيس لجنة تحكيم الفيلم الروائي الطويل تحتضن تطوان، من 10 إلى 17 يونيو المقبل، فعاليات الدورة السابعة والعشرين من مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط. ويرفع مهرجان تطوان تحديا ثقافيا كبيرا، في هذه الظرفية، وهو يعلن استئناف مشروعه السينمائي المتوسطي، كما انطلق في ربيع 1985، بحضور أعلامأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا