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أســــــرة

النوم‭ ‬يفرز‭ ‬مشاعر‭ ‬إيجابية

منذ 8 دقائق
الدماغ‭ ‬يفرز‭ ‬العواطف‭ ‬أثناء‭ ‬النوم‭                (‬خاص‭)‬
حدد‭ ‬باحثون‭ ‬بقسم‭ ‬علم‭ ‬الأعصاب‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬برن‭ ‬السويسرية‭ ‬كيف‭ ‬يفرز‭ ‬الدماغ‭ ‬العواطف‭ ‬أثناء‭ ‬النوم،‭ ‬والأحلام‭ ‬لتعزيز‭ ‬تخزين‭ ‬المشاعر‭ ‬الإيجابية‭ ‬بينما‭ ‬يخفف‭ ‬من‭ ‬المشاعر‭ ‬السلبية‭.‬ ويركز‭ ‬البحث‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬النوم‭ ‬للصحة‭ ‬العقلية‭ ‬ويفتح‭ ‬الطريق‭ ‬لاستراتيجيات‭ ‬علاجية‭ ‬جديدة‭. ‬وأشار‭ ‬البحث‭ ‬إلى‭ ‬فترة‭ ‬نوم‭ ‬حركة‭ ‬العين‭ “‬وهي‭ ‬حالة‭ ‬نوم‭ ‬فريدة‭ ‬وغامضة‭ ‬تحدث‭أكمل القراءة »


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