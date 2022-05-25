أســــــرة
مواجهة الفراغ العاطفي
قال الكوتش عزيز أفكار، إن كل شخص يحتاج إلى الآخر، يكون مصدر إلهام بالنسبة إليه. وأوضح أفكار أن الكثير من الأشخاص يخلطون المفاهيم، ولا يفرقون بين الفراغ العاطفي وأشياء أخرى لها علاقة أيضا بالمشاعر، والأكثر من ذلك، فبعض الأشخاص يجهلون مصدر الفراغ العاطفي، وهو ما يدفعهم إلى رمي مسؤولية ماأكمل القراءة »
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