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أســــــرة

مواجهة‭ ‬الفراغ‭ ‬العاطفي

منذ 8 دقائق
الكوتش عزيز أفكار (خاص)
قال‭ ‬الكوتش‭ ‬عزيز‭ ‬أفكار،‭ ‬إن‭ ‬كل‭ ‬شخص‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬الآخر،‭ ‬يكون‭ ‬مصدر‭ ‬إلهام‭ ‬بالنسبة‭ ‬إليه‭. ‬وأوضح‭ ‬أفكار‭ ‬أن‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬يخلطون‭ ‬المفاهيم،‭ ‬ولا‭ ‬يفرقون‭ ‬بين‭ ‬الفراغ‭ ‬العاطفي‭ ‬وأشياء‭ ‬أخرى‭ ‬لها‭ ‬علاقة‭ ‬أيضا‭ ‬بالمشاعر،‭ ‬والأكثر‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬فبعض‭ ‬الأشخاص‭ ‬يجهلون‭ ‬مصدر‭ ‬الفراغ‭ ‬العاطفي،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يدفعهم‭ ‬إلى‭ ‬رمي‭ ‬مسؤولية‭ ‬ما‭أكمل القراءة »


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