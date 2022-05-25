وطنية
شراكة بين القرض الفلاحي و”نيرسال” النيجيري
الطرفان وضعا خارطة طريق حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك استقبل القرض الفلاحي للمغرب وفدا إفريقيا يمثل برنامج “نيرسال” النيجيري، وتأتي هذه الزيارة للوفد النيجيري في إطار تجديد مذكرة التفاهم، التي تم توقيعها بين الطرفين في 2 دجنبر2016. وأفاد القرض الفلاحي أن الطرفين وضعا، منذ إبرام هذه الاتفاقية، خارطة طريق لتفعيلأكمل القراءة »
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