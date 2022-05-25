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وطنية

شراكة‭ ‬بين‭ ‬القرض‭ ‬الفلاحي‭ ‬و‭”‬نيرسال‭” ‬النيجيري

منذ 6 دقائق
جانب‭ ‬من‭ ‬لقاء‭ ‬إبرام‭ ‬الاتفاقية‭   (‬خاص‭)‬
الطرفان‭ ‬وضعا‭ ‬خارطة‭ ‬طريق‭ ‬حول‭ ‬المواضيع‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك استقبل‭ ‬القرض‭ ‬الفلاحي‭ ‬للمغرب‭ ‬وفدا‭ ‬إفريقيا‭ ‬يمثل‭ ‬برنامج‭ “‬نيرسال‭” ‬النيجيري،‭ ‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬للوفد‭ ‬النيجيري‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تجديد‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم،‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬توقيعها‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬في‭  ‬2‭ ‬دجنبر2016‭.‬ وأفاد‭ ‬القرض‭ ‬الفلاحي‭ ‬أن‭ ‬الطرفين‭ ‬وضعا،‭ ‬منذ‭ ‬إبرام‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية،‭ ‬خارطة‭ ‬طريق‭ ‬لتفعيل‭أكمل القراءة »


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