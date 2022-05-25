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حوادث

كلب‭ ‬يرسل‭ ‬طفلة‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى

منذ 6 دقائق
أفادت‭ ‬مصادر‭ ‬مطلعة،‭ ‬أن‭ ‬كلبا‭ ‬ضالا،‭ ‬هاجم‭ ‬صباح‭ ‬الجمعة‭ ‬الماضي،‭ ‬طفلة‭ ‬تبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬10‭ ‬سنوات،‭ ‬بحي‭ ” ‬أفزار‭ ‬الأعلى‭ ” ‬بمدينة‭ ‬الحسيمة،‭ ‬ما‭ ‬تسبب‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬جروح‭ ‬خطيرة‭ ‬بأنحاء‭ ‬متفرقة‭ ‬من‭ ‬جسدها‭. ‬ وتعود‭ ‬تفاصيل‭ ‬هذا‭ ‬الهجوم،‭ ‬بعدما‭ ‬خرجت‭ ‬الطفلة،‭ ‬وفق‭ ‬إفادة‭ ‬عائلتها،‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ ‬ذاته،‭ ‬متجهة‭ ‬نحو‭ ‬المدرسة،‭أكمل القراءة »


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منذ 6 دقائق


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