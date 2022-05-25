حوادث
كلب يرسل طفلة إلى المستشفى
أفادت مصادر مطلعة، أن كلبا ضالا، هاجم صباح الجمعة الماضي، طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات، بحي ” أفزار الأعلى ” بمدينة الحسيمة، ما تسبب لها في جروح خطيرة بأنحاء متفرقة من جسدها. وتعود تفاصيل هذا الهجوم، بعدما خرجت الطفلة، وفق إفادة عائلتها، صباح اليوم ذاته، متجهة نحو المدرسة،أكمل القراءة »
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