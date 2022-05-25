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الرياضة

استنفار بالمعمورة بسبب كورونا

منذ 6 دقائق
إصابات بالمنتخب النسوي بعد عودته من غانا ومخاوف حول الأسود والوداد يعيش مسؤولو وعمال مركب محمد السادس الدولي لكرة القدم بالمعمورة، استنفارا كبيرا، بعد أن سجلت حالات الإصابة بفيروس كورونا بالمنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة، بمجرد عودته من غانا. وتتزامن الحالات مع دخول المنتخب الوطني الأولى والوداد الرياضيأكمل القراءة »


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منذ 6 دقائق


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