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الرياضة

من هو البدراوي المرشح لرئاسة الرجاء؟

منذ 12 دقيقة
ينشط في قطاع النظافة ويتعهد بجلب موارد للنادي واستعادة مكانته وطنيا وقاريا بعثر عزيز البدراوي أوراق المرشحين لرئاسة الرجاء، بإعلان رغبته في الترشح، خلفا للرئيس الحالي أنيس محفوظ، الذي أعلن استقالة مكتبه بعد نهاية الموسم الجاري. وسيعقد البدراوي لقاء تواصليا مع المنخرطين، لشرح تصوره ومشروعه الرياضي، والاتفاق حول اللائحة التيأكمل القراءة »


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منذ 12 دقيقة


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