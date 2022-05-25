حوادث
الرصاص لإيقاف جانح بفاس
أحالت الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الرابعة ببنسودة بفاس، صباح أمس (الثلاثاء)، على النيابة العامة المختصة، جانحا عمره 27 سنة، لإحداثه فوضى عارمة بالشارع العام وتهديده سلامة المواطنين وعناصر الشرطة باستعمال سلاح أبيض من الحجم الكبير بحي المسيرة بمقاطعة زواغة. وأوقف المتهم بعدما اضطرت عناصر الشرطة لإشهار أسلحتها الوظيفية بشك احترازيأكمل القراءة »
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