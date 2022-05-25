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اذاعة وتلفزيون

“الأولى” توقف “مع محبتي”

منذ 5 دقائق
قسومي قالت إنه سيعود إلى جمهوره لاستكمال الموسم الأول أوقفت القناة “الأولى” عرض برنامج “مع محبتي” والذي يعد من الانتاجات الداخلية الخاصة بالقناة. ورغم أن القناة لم تبث جل حلقات الموسم الأول من البرنامج، أوقفت عرضها عوض تغيير موعد بثها، علما أنه خلال السنوات الماضية، كان تحرص على تغيير موعدأكمل القراءة »


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منذ 5 دقائق


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