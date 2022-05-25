اذاعة وتلفزيون
“الأولى” توقف “مع محبتي”
قسومي قالت إنه سيعود إلى جمهوره لاستكمال الموسم الأول أوقفت القناة “الأولى” عرض برنامج “مع محبتي” والذي يعد من الانتاجات الداخلية الخاصة بالقناة. ورغم أن القناة لم تبث جل حلقات الموسم الأول من البرنامج، أوقفت عرضها عوض تغيير موعد بثها، علما أنه خلال السنوات الماضية، كان تحرص على تغيير موعدأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا