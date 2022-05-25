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الرياضة

وداع حزين لإنسيني

منذ 4 دقائق
خصص جمهور نابولي، وداعا استثنائيا للورينزو إنسيني، الذي دخل تاريخ النادي من الباب الواسع. ونال إنسيني الثناء من جماهير الفريق وإدارته، ومنح جوائز مختلفة، بعدما قضى بالنادي عشر سنوات، قبل أن يقرر مغادرته في اتجاه تورونتو الأمريكي، بدءا من الموسم المقبل. ويعتبر إنسيني نتاج مدرسة تكوين نابولي، قبل أن يرحلأكمل القراءة »


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