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الرياضة

تقديم باهر لقميص الريال

منذ 4 دقائق
قدم ريال مدريد قميصه الجديد، للموسم المقبل، بطريقة باهرة، تحدث عنها كثيرون في مواقع التواصل الاجتماعي، ونوهوا بها. وجلب الريال لاعبيه السابقين مثل روبيرتو كارلوس وراوول وإيكر كاسياس، إلى جانب لاعبيه الحاليين، مثل النجم الفرنسي كريم بنزيمة والبرازيلي مارسيلو، بالإضافة إلى أبناء مدرسته ولاعبة من الفريق النسوي، في صورة جماعيةأكمل القراءة »


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