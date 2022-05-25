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حوادث

عشريني ينهي حياة زوجته بالعرائش

منذ 5 دقائق
أحالت عناصر الضابطة القضائية التابعة للمركز الترابي للدرك الملكي بالعوامرة (إقليم العرائش)، نهاية الأسبوع الماضي، شابا عشرينيا وضع حدا لحياة شريكة حياته تحت سقف منزلهما الزوجي، على الوكيل العام لدى استئنافية طنجة، الذي أحاله بدوره على قاضي التحقيق، للتحقيق معه تفصيليا في التهم الموجهة إليه، وتتعلق بجناية “الضرب والجرح العمديينأكمل القراءة »


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