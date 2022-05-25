نديم تطرح “ليام” عادت المغنية ماريا نديم، إلى الساحة الفنية، بأغنية صورتها على طريقة فيديو كليب، طرحتها على قناتها على “يوتوب”، تحمل عنوان “ليام”. وتكلفت نديم بكتابة كلمات الأغنية، وهي أول تجربة تخوضها في مسيرتها الفنية، إذ قالت في تصريحات صحافية إن أغنيتها الجديدة، تتطرق لفترة عاشتها خلال السنوات الأخيرة،أكمل القراءة »
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