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الصباح الفني

منذ 26 ثانية
نديم‭ ‬تطرح‭ “‬ليام‭”‬ عادت‭ ‬المغنية‭ ‬ماريا‭ ‬نديم،‭ ‬إلى‭ ‬الساحة‭ ‬الفنية،‭ ‬بأغنية‭ ‬صورتها‭ ‬على‭ ‬طريقة‭ ‬فيديو‭ ‬كليب،‭ ‬طرحتها‭ ‬على‭ ‬قناتها‭ ‬على‭ “‬يوتوب‭”‬،‭ ‬تحمل‭ ‬عنوان‭ “‬ليام‭”.‬ وتكلفت‭ ‬نديم‭ ‬بكتابة‭ ‬كلمات‭ ‬الأغنية،‭ ‬وهي‭ ‬أول‭ ‬تجربة‭ ‬تخوضها‭ ‬في‭ ‬مسيرتها‭ ‬الفنية،‭ ‬إذ‭ ‬قالت‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬صحافية‭ ‬إن‭ ‬أغنيتها‭ ‬الجديدة،‭ ‬تتطرق‭ ‬لفترة‭ ‬عاشتها‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة،‭أكمل القراءة »


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منذ 26 ثانية


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