الرياضة
مطالب بافتحاص مالية الرجاء
الفريق يبحث عن تاريخ الجمع الانتخابي وفتح باب الترشيحات رفع بعض منخرطي الرجاء الرياضي، مطالب بافتحاص مالية الفريق، قبل الجمع العام الانتخابي المقبل. وعلمت «الصباح» أن بعض المنخرطين لم يكتفوا باستقالة المكتب أو إحداث لجنة لمراقبة نشاطه في أسابيعه الأخيرة، بل طالبوا أيضا بافتحاص ماليته، على غرار ما حدث معأكمل القراءة »
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