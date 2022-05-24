تكنولوجيا الصناعات الغذائية … تدارس سبل التعاون والشراكة بين المقاولات المغربية والإسرائيلية

تدارست المقاولات المغربية والإسرائيلية، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، آفاق التعاون والشراكة في تكنولوجيا الصناعات الغذائية، وذلك في إطار منتدى “المغرب-إسرائيل: تواصلوا من أجل الابتكار”.

وفي هذا السياق، ناقش مستثمرون من البلدين، خلال جلسة العمل الأولى التي عقدت في اليوم التالي للإطلاق الرسمي لهذا المنتدى، مختلف الممارسات الفضلى في المجال الفلاحي المبنية على الابتكار.

بهذه المناسبة، أعرب فاعلون في قطاع الفلاحة وتكنولوجيا الغذاء بإسرائيل عن رغبتهم في إقامة شراكات مع المغرب، الرائد العالمي في مجال صناعة الأسمدة، والتي أصبحت في الوقت الراهن جزء من استراتيجية التعاون الجديدة للمقاولات الناشئة الإسرائيلية.

في الوقت نفسه، سلط المتدخلون من البلدين الضوء على الطلب المتزايد على المواد الغذائية في جميع أنحاء العالم على الرغم من نقص المياه والأراضي الصالحة للزراعة بسبب التغيرات المناخية، مما يفرض اعتماد نموذج جديد للفلاحة.

كما شددوا على ضرورة تعزيز سلاسل التوريد المتعلقة بالصناعة الغذائية من أجل ضمان الأمن الغذائي للبلدان عبر تعزيز الزراعة المستدامة واعتماد الابتكارات التكنولوجية.

وضمن منظور التنمية المستدامة، قدم العديد من الخبراء الإسرائيليين أحدث الحلول التي تساهم في الرفع من المردودية الفلاحية وتحسن المحاصيل، وتسمح للفاعلين بتحقيق أهدافهم.

من جانبهما، سلط ممثلان عن صناديق الاستثمار الإسرائيلية المتخصصة في تكنولوجيا الصناعات الغذائية، نداف بيرجير (عن PeakBridge) وجانيت فيريد (عن SmartAgro)، الضوء على الفرص الهائلة للتعاون بين البلدين اللذين يواجهان نفس التحديات المناخية.

كما تقاسما أهداف ورؤية الشركات الإسرائيلية الناشئة في مجال التكنولوجيا الزراعية لتقديم حلول مبتكرة في طليعة التكنولوجيا.

ودعا الممثلان المستثمرين المغاربة إلى التعرف أكثر على المنظومة الإسرائيلية للتكنولوجيا الفلاحية وتكنولوجيا الصناعات الغذائية، المكونة من 450 مقاولة ناشئة تتمتع بدعم قوي من الحكومة. ويهدف هذا المنتدى، المنظم بشراكة بين كل من (Start-Up Nation Central) و(Consensus Public Relations) إلى أن يشكل حدثا فريدا يجمع بين المسؤولين المغاربة والإسرائيليين، من القطاعين الخاص والعمومي، حول موضوع الابتكار التكنولوجي في مجالات الصناعة الغذائية والماء والخدمات اللوجستيكية والطاقة والتنمية المستدامة.

وتميز حفل الافتتاح بإبرام 13 مذكرة تفاهم تتعلق بتطوير الحلول المبتكرة، تم توقيعها من قبل الطرفين المغربي والإسرائيلي بهدف تعزيز أنشطة الأعمال التجارية الثنائية (B2B) بين الفاعلين الاقتصاديين والتجاريين بالبلدين، والتعاون بين الهيئات الحكومية بالبلدين.

يشار إلى أن فعاليات هذا الحدث تمتد إلى غاية 25 ماي الجاري، حيث يتضمن برنامجه سلسلة من ورشات العمل وجلسات الأعمال ولقاءات الأعمال الثنائية (B2B) واجتماعات للتواصل.

وتعمل (Start-Up Nation Central) وهي منظمة لا تسعى إلى تحقيق الربح من أجل تعزيز منظومة الابتكار الإسرائيلي عبر العالم.