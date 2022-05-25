الرياضة
مكتب الحسنية يهدد باللجوء إلى القضاء
اتهم أشخاصا ب»التطاول على المدرب واللاعبين قرر المكتب المديري لحسنية أكادير اللجوء للقضاء، متهما بعض الأشخاص، ب»التطاول على شرف لاعبي ومدرب الفريق». وأصدر المكتب بلاغا شديد اللهجة، بعد اجتماع أول أمس (الاثنين)، أوضح فيه أنه توقف عند بعض التدوينات بمواقع التواصل الاجتماعي، «التي لا يكتفي أصحابها بالافتراء على جل مكوناتأكمل القراءة »
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