fbpx
حوادث

خبرة على بصمة تورط عدلين ببني ملال

منذ دقيقتين
دفاعهما التمس إجراءها لدى الدرك بعد إدانتهما بتزوير وصية تفوق المليار شددت خبرة أسندتها محكمة الاستئناف ببني ملال إلى مختبر علمي للدرك الملكي، الخناق على عدلين بالمدينة وشريكهما، متابعين بجناية التزوير في محرر رسمي والمشاركة فيه، بعد تورطهم في تزوير وصية امرأة ثرية فارقت الحياة، بالادعاء أنها حررتها وبصمت عليها،أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين


شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة