حوادث
خبرة على بصمة تورط عدلين ببني ملال
دفاعهما التمس إجراءها لدى الدرك بعد إدانتهما بتزوير وصية تفوق المليار شددت خبرة أسندتها محكمة الاستئناف ببني ملال إلى مختبر علمي للدرك الملكي، الخناق على عدلين بالمدينة وشريكهما، متابعين بجناية التزوير في محرر رسمي والمشاركة فيه، بعد تورطهم في تزوير وصية امرأة ثرية فارقت الحياة، بالادعاء أنها حررتها وبصمت عليها،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا