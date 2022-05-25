fbpx
الصباح الـتـربـوي

أبعدوا الرباعي المركزي

منذ 6 دقائق
< يدخل الاستبيان في إطار بلورة خارطة طريق تنزيل القانون الإطار 51.17 الخاص بالمنظومة التربوية، إذ انطلق العمل على وضع هذه الخارطة منذ الأسبوع الأول من يناير الماضي، مع احتمال أن مآل هذا المشروع لن يخرج عن مصير سابقيه، بعد أن اعتمد بنموسى على الوجوه نفسها التي تسببت في إفشالأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 6 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة