الصباح الـتـربـوي
أبعدوا الرباعي المركزي
< يدخل الاستبيان في إطار بلورة خارطة طريق تنزيل القانون الإطار 51.17 الخاص بالمنظومة التربوية، إذ انطلق العمل على وضع هذه الخارطة منذ الأسبوع الأول من يناير الماضي، مع احتمال أن مآل هذا المشروع لن يخرج عن مصير سابقيه، بعد أن اعتمد بنموسى على الوجوه نفسها التي تسببت في إفشالأكمل القراءة »
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