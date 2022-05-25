الرياضة
البيضاء تكرم الغماري في مباراة استعراضية
بعد أشهر من الذكرى الثانية لرحيله المفاجئ، عادت روح صلاح الدين الغماري، الصحافي بالقناة الثانية، لتحلق من جديد فوق سماء البيضاء، من خلال الاحتفال التكريمي الكبير الذي دعت إليه جمعية قدماء النادي المكناسي، بتنسيق مع عائلته وزملائه، وبحضور وازن لقدماء اللاعبين والمؤطرين من مختلف الأجيال. واحتضنت أكاديمية “سيتي فوت” بالوازيس،أكمل القراءة »
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