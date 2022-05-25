الرياضة
الزمامرة يطارد 80 مليونا
الفريق الدكالي يفتقد المباركي والشاكر أمام «ليزمو» يبحث نهضة الزمامرة عن إنهاء الموسم الجاري من بطولة القسم الثاني في المركز الثالث للفوز بمنحة مالية قيمتها الإجمالية 80 مليونا. ووفق معطيات حصلت عليها” الصباح”، فإن مسؤولي الفريق الدكالي حولوا تركيزهم إلى المركز الثالث، بعدما فقد الفريق حظوظه في التنافس على نيلأكمل القراءة »
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