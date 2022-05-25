الرياضة
ميلان يصر على أوريجي
أصر ميلان على التعاقد مع البلجيكي ديفوك أوريجي، لاعب ليفربول، والذي ارتبط اسمه ب»ريمونتادا» برشلونة التاريخية، في إياب نصف نهاية دوري أبطال أوربا في 2019، الذي فاز به «الريدز» بأنفيلد بأربعة أهداف لصفر. ووافق أوريجي الذي ينتهي عقده مع ليفربول، نهاية الموسم الجاري، على التعاقد مع ميلان، مقابل أربعة ملاييرأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا