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حوادث

التحقيق‭ ‬في‭ ‬شبهة‭ ‬ارتشاء‭ ‬في‭ ‬ملف‭ ‬اغتصاب

منذ 6 دقائق
الأبحاث‭ ‬جارية‭ ‬لكشف‭ ‬ملابسات‭ ‬القضية‭ ‬التي‭ ‬تضمنها‭ ‬الفيديو‭    (‬أرشيف‭)‬
الوكيل‭ ‬العام‭ ‬بالرباط‭ ‬فتح‭ ‬تحقيقا‭ ‬في‭ ‬ادعاءات‭ ‬بثت‭ ‬على‭ ‬شريط‭ ‬بشأن‭ ‬الأحكام في‭ ‬تطور‭ ‬مفاجئ‭ ‬لقضية‭ ‬الفيديو‭ ‬الذي‭ ‬بث‭ ‬السبت‭ ‬الماضي،‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬لضحايا‭ ‬ما‭ ‬بات‭ ‬يعرف‭ ‬بملف‭ ‬‮«‬فتيات‭ ‬سلا‮»‬،‭ ‬اللواتي‭ ‬تعرضن‭ ‬للاغتصاب‭ ‬في‭ ‬غشت‭ ‬2020‭ ‬،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬اقتحمت‭ ‬عصابة‭ ‬مكونة‭ ‬من‭ ‬عدة‭ ‬أشخاص‭ ‬منزل‭ ‬تقطنه‭ ‬أرملة‭أكمل القراءة »


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