حوادث
التحقيق في شبهة ارتشاء في ملف اغتصاب
الوكيل العام بالرباط فتح تحقيقا في ادعاءات بثت على شريط بشأن الأحكام في تطور مفاجئ لقضية الفيديو الذي بث السبت الماضي، على مواقع التواصل الاجتماعي لضحايا ما بات يعرف بملف «فتيات سلا»، اللواتي تعرضن للاغتصاب في غشت 2020 ، بعد أن اقتحمت عصابة مكونة من عدة أشخاص منزل تقطنه أرملةأكمل القراءة »
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