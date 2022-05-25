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أســــــرة

قطع‭ ‬صيفية‭ ‬ضرورية

منذ 8 دقائق
يمكن‭ ‬ارتداء‭ "‬الجيليه‭" ‬بأساليب‭ ‬كثيرة‭ ‬‭(‬خاص‭)‬
يؤكد‭ ‬خبراء‭ ‬الموضة‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬بعض‭ ‬القطع‭ ‬الصيفية‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬في‭ ‬خزانة‭ ‬كل‭ ‬امرأة،‭ ‬باعتبار‭ ‬أنها‭ ‬تساعدها‭ ‬على‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬إطلالات‭ ‬مميزة‭.‬ ومن‭ ‬بين‭ ‬تلك‭ ‬القطع،‮ ‬قميص‭ ‬واسع‭ ‬وطويل‭ ‬باللون‭ ‬الأبيض،‭ ‬باعتبار‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬القميص‭ ‬يمكن‮  ‬ارتداؤه‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬طريقة،‭ ‬سواء‭ ‬رسمية‭ ‬أو‭ ‬كاجوال،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬القميص‭ ‬الملون‭ ‬من‭ ‬القطع‭أكمل القراءة »


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