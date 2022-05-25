أســــــرة
قطع صيفية ضرورية
يؤكد خبراء الموضة أن هناك بعض القطع الصيفية التي يجب أن تكون في خزانة كل امرأة، باعتبار أنها تساعدها على الحصول على إطلالات مميزة. ومن بين تلك القطع، قميص واسع وطويل باللون الأبيض، باعتبار أن هذا القميص يمكن ارتداؤه بأكثر من طريقة، سواء رسمية أو كاجوال، كما أن القميص الملون من القطعأكمل القراءة »
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