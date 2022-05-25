الصباح الـتـربـوي
أبليكاصيون
يرتبط بعض الأساتذة والتلاميذ وأولياء الأمور بتطبيقات منظومة “مسار” محملة على هواتفهم، وهي على التوالي، “مسار مدرس” و”مسار متمدرس” و”مسار الولي”. في النافذة التالية، إطلالة على كيفية الاستعمال، ومتابعة لأهم التطبيقات الأخرى في مجال التعليم. برمجة المراقبة المستمرة مع اقتراب فترة الامتحانات، سيحتاج المدرسون كثيرا إلى هذه الخاصية الموجودة فيأكمل القراءة »
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