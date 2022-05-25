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“فوضى في حديقة الشيطان” بالعيون

منذ 5 دقائق
احتضنت دار الثقافة أم السعد بالعيون حفل توقيع وقراءة لرواية الكاتب الأردني مصطفى القرنة بعنوان “فوضى في حديقة الشيطان” المنظم من قبل جمعية اتحاد الشعراء والأدباء الحسانيين بالجهات الجنوبية الثلاث والمديرية الجهوية لقطاع الثقافة بجهة العيون الساقية الحمراء. وعرف الحفل حضور عدد من الفاعلين في الحقل الثقافي، كما حظيت قراءةأكمل القراءة »


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