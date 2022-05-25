الرياضة
دوناروما أفضل حارس في «الليغ 1»
فاز الإيطالي جوانلويجي دوناروما، بلقب أفضل لاعب في الدوري الفرنسي «الليغ 1»، بعد تألقه رفقة فريقه باريس سان جيرمان. وتفوق دوناروما على حراس الفرق الفرنسية، إذ استعان به المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، في جل المباريات، بعد انتدابه لاعبا حرا بداية الموسم الجاري، وبعد نهاية عقده مع ميلان. وأثار فوز الحارسأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا