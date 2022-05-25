حوادث
محاكمة ناشطين بقرية با محمد
استدعت ابتدائية تاونات، ناشطين للمثول أمامها في حالة سراح لمحاكمتهم في ملف جنحي عاد ضبطي بسبب احتجاجات سكان وفعاليات بقرية با محمد على تحويل موقع السوق الأسبوعي القديم إلى موقع بطريق المحاميد، وإثر شكاية تقدم بها موظف اتهمهم بإهانته أثناء قيامه بمهامه. ومن بين المستدعين من قبل المحكمة، ثلاثة نشطاءأكمل القراءة »
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