الرياضة
كلوب يحقق الإعجاز بليفربول
بات الألماني يورغن كلوب، أسطورة بليفربول، بعدما فاز أخيرا بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي، للمرة الثامنة في تاريخ النادي، ولأول مرة منذ 2006. واعتبرت كل مكونات ليفربول والصحافة الإنجليزية أن كلوب بات أسطورة في النادي، بعدما أعاده لسكة الانتصارات والتتويجات، إذ توج معه بلقب الدوري الإنجليزي بعد 30 سنة، ولقب عصبةأكمل القراءة »
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