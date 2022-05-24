ملف عـــــــدالة
قصص خيالية للتستر على الحبيب
فتيات سرقن أموالا إرضاء للعشاق وأخريات فضلن السجن على الفضيحة فتيات جلهن مراهقات أبدعن قصص اختطافهن للتغطية على حقيقة فرارهن مع عشاقهن في حوادث وصلت إلى حد ابتزاز أسرهن في مبالغ مالية طلبها «مختطفوهن» فدية للإفراج عنهن. حيلهن لم تنطل في كثير منها، على المحققين ليجدن أنفسهن وعشاقهن أمام مساءلةأكمل القراءة »
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