مجتمع
إطلاق مشاريع صحية ببني ملال
زار وزير الصحة والحماية الاجتماعية مرفوقا بوالي جهة بني ملال خنيفرة ورئيس المجلس الجهوي، وعدد من المنتخبين ومسؤولي الوزارة والمصالح الأمنية بالجهة، المركز المرجعي للرصد المبكر لسرطان الثدي وعنق الرحم بحي الرميلة ببني ملال، الذي تم إنجازه بهدف تحسين ولوج النساء إلى خدمات الفحص والتشخيص المبكر وعلاج سرطان الثدي وعنقأكمل القراءة »
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