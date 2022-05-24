ملف عـــــــدالة
استجمام بزرهون وتحقيق بمكناس
تحول اختفاء القاصرات في ظروف غامضة، إلى ظاهرة اجتماعية خطيرة، يزيد استفحالها أكثر مع ارتفاع الحالات، وتصاعد الشكوك والجدل حولها، إذ أن نسبة كبيرة من القاصرات اللواتي يتم إعلان اختطافهن، إنما يغادرن عائلاتهن بمحض إرادتهن، وفي بعض الأحيان بتحريض من شبكات للدعارة والاتجار في المخدرات، من خلال استدراجهن عبر وسائط التواصلأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا