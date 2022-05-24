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مجتمع

العطش يهدد 3200 هكتار بأزمور وهشتوكة

منذ دقيقتين
الشركة المكلفة أخبرت الفلاحين بإمكانية قطع مياه السقي في أي وقت أخبرت الشركة الجديدة دكالة للمياه، فلاحي الولجة الموجودين بالمنطقة الواقعة بين آزمور وهشتوكة، عبر رسالة نصية قصيرة، بإمكانية التوقف عن تزويدهم بمياه السقي، بسبب نقص حاد في الموارد المائية في محطة الضخ بنهر أم الربيع. وعبر بعض الفلاحين عنأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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