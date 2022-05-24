مجتمع
مقلع يثيرغضب سكان بإقليم الخميسات
أثار مشروع مقلع لاستخراج الرمال بجماعة حودران بإقليم الخميسات، موجة غضب في أوساط سكان دواري أيبت بوهو، وأيت احميدان، الذين استنكروا عدم الأخذ بملاحظاتهم واعتراضهم على المقلع. وأفادت مصادر من المنطقة، أن السكان وجهوا رسائل إلى عامل الإقليم، مرفوقة بتوقيعات عدد منهم، سجلوا فيها عدم تقديم سجل المقترحات والملاحظات، كماأكمل القراءة »
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