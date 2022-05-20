الرياضة
استنفار بسبب نهائي “دونور”
لجنة من «كاف» بالبيضاء والجامعة تتعهد بإنجاحه و13 ألف تذكرة للأهلي وغوميز حكما يحل مسؤولو الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم الثلاثاء والأربعاء المقبلين، من أجل التحضير لنهائي عصبة الأبطال الإفريقية، المقرر إجراؤه بين الوداد الرياضي والأهلي المصري، في 30 ماي الجاري، بمركب محمد الخامس بالبيضاء. وعلمت “الصباح”، أن بعثة “كاف” تضمأكمل القراءة »
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