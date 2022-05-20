حوادث
غرق عاملين في واد بتاونات
غرق مستخدمان بشركة لتهيئة الطرق بمنطقة غفساي بإقليم تاونات، أخيرا، أثناء محاولتهما السباحة في بركة عميقة بوادي أولاي، بفعل درجة الحرارة المرتفعة، قبل انتشال جثتيهما ونقلهما إلى مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس لتشريحهما، بناء على أوامر قضائية. وتوجه الضحيتان المتحدران من إقليم تازة، وعمرهما 22 سنة و32، إلى الوادي عصراأكمل القراءة »
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