fbpx
حوادث

غرق‭ ‬عاملين‭ ‬في‭ ‬واد‭ ‬بتاونات

منذ 20 ثانية
غرق‭ ‬مستخدمان‭ ‬بشركة‭ ‬لتهيئة‭ ‬الطرق‭ ‬بمنطقة‭ ‬غفساي‭ ‬بإقليم‭ ‬تاونات،‭ ‬أخيرا،‭ ‬أثناء‭ ‬محاولتهما‭ ‬السباحة‭ ‬في‭ ‬بركة‭ ‬عميقة‭ ‬بوادي‭ ‬أولاي،‭ ‬بفعل‭ ‬درجة‭ ‬الحرارة‭ ‬المرتفعة،‭ ‬قبل‭ ‬انتشال‭ ‬جثتيهما‭ ‬ونقلهما‭ ‬إلى‭ ‬مستودع‭ ‬الأموات‭ ‬بمستشفى‭ ‬الغساني‭ ‬بفاس‭ ‬لتشريحهما،‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬أوامر‭ ‬قضائية‭.‬ وتوجه‭ ‬الضحيتان‭ ‬المتحدران‭ ‬من‭ ‬إقليم‭ ‬تازة،‭ ‬وعمرهما‭ ‬22‭ ‬سنة‭ ‬و32،‭ ‬إلى‭ ‬الوادي‭ ‬عصرا‭أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 20 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة