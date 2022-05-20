الرياضة
حمى الرئاسة تنطلق مبكرا بالرجاء
الرامي أول مرشح للانتخابات وحشد دعم منخرطين ومكتب محفوظ يعد التقرير المالي تأكد رسميا تقدم رضوان الرامي لانتخابات رئاسة الرجاء الرياضي، بعدما أعاد لم شمل مكتبه ولائحته، التي تقدم بها في الانتخابات الانتخابية الماضية، وخسر أمام أنيس محفوظ، الرئيس الحالي للفريق الأخضر. وعلمت «الصباح» أن الرامي سيكون أول المنافسين علىأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا