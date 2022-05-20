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الرياضة

حمى الرئاسة تنطلق مبكرا بالرجاء

منذ 43 ثانية
الرامي أول مرشح للانتخابات وحشد دعم منخرطين ومكتب محفوظ يعد التقرير المالي تأكد رسميا تقدم رضوان الرامي لانتخابات رئاسة الرجاء الرياضي، بعدما أعاد لم شمل مكتبه ولائحته، التي تقدم بها في الانتخابات الانتخابية الماضية، وخسر أمام أنيس محفوظ، الرئيس الحالي للفريق الأخضر. وعلمت «الصباح» أن الرامي سيكون أول المنافسين علىأكمل القراءة »


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منذ 43 ثانية


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