الرياضة
المرضي في نهائي المونديال
فضلي أكد أن الملاكمة المغربية نالت تعاطف الجمهور التركي تخوض خديجة المرضي، لاعبة المنتخب الوطني للملاكمة، اليوم (الجمعة) بإسطنبول، انطلاقا من السادسة مساء، نهائي بطولة العالم في وزن أكثر من 81 كيلوغراما، أمام الملاكمة التركية ديمير سينور. وأكد عثمان فضلي، المدير التقني الوطني للجامعة الملكية المغربية للملاكمة، لــ”الصباح”، أن المرضيأكمل القراءة »
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