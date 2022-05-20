حوادث
تزييف التذاكر يكشف مختبرا سريا
الأبحاث التقنية مكنت من إيقاف المشتبه فيه في حالة تلبس رغم التحذيرات الأمنية بشأن عمليات التزوير التي طالت، أخيرا، تذاكر المباريات الرياضية، إلا أن العملية مازالت مستمرة، إذ مكنت المعلومات التي وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من الإطاحة بأحد مزوري تذاكر مباريات كرة القدم، فقد أوقفت فرقة مكافحةأكمل القراءة »
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