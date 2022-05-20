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حوادث

تزييف‭ ‬التذاكر‭ ‬يكشف‭ ‬مختبرا‭ ‬سريا

منذ 22 ثانية
الشرطة‭ ‬حجزت‭ ‬معدات‭ ‬التزوير‭ ‬لدى‭ ‬المتهم‭  (‬أرشيف‭)‬
الأبحاث‭ ‬التقنية‭ ‬مكنت‭ ‬من‭ ‬إيقاف‭ ‬المشتبه‭ ‬فيه‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬تلبس رغم‭ ‬التحذيرات‭ ‬الأمنية‭ ‬بشأن‭ ‬عمليات‭ ‬التزوير‭ ‬التي‭ ‬طالت،‭ ‬أخيرا،‭ ‬تذاكر‭ ‬المباريات‭ ‬الرياضية،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬العملية‭ ‬مازالت‭ ‬مستمرة،‭ ‬إذ‭ ‬مكنت‭ ‬المعلومات‭ ‬التي‭ ‬وفرتها‭ ‬مصالح‭ ‬المديرية‭ ‬العامة‭ ‬لمراقبة‭ ‬التراب‭ ‬الوطني،‭ ‬من‭ ‬الإطاحة‭ ‬بأحد‭ ‬مزوري‭ ‬تذاكر‭ ‬مباريات‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬فقد‭ ‬أوقفت‭ ‬فرقة‭ ‬مكافحة‭أكمل القراءة »


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